BANÍ.– Un joven de 22 años murió la tarde de este martes tras resultar herido de bala durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el kilómetro 4 de la carretera Hato Dama, que conduce hacia el municipio de Cambita Garabitos, en esta provincia.

La víctima fue identificada como Juan Manuel García Corporán, alias El Menor o Juanpaz, de 22 años.

Según el informe de la Oficina de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, en el incidente también resultaron heridos Alexander Gómez Álvarez, alias Niño, de 23 años, y Luis Alberto Lara Dionicio, alias Andy, de 18.

El hecho se produjo luego de que una patrulla policial fuera alertada sobre el asalto al taxista José Eduardo García Capellán, a quien los jóvenes despojaron de su vehículo y pertenencias en la comunidad de Hato Dama.

De acuerdo con las autoridades, tanto el fallecido como los heridos eran buscados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de Baní, por su presunta participación en el atraco a la farmacia “Las Tres Rosas”, ubicada en el distrito municipal de Paya, provincia Peravia.

Al ser localizados en la zona de Cambita, los individuos abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron la agresión, resultando el saldo antes mencionado.

Durante la intervención, la Policía ocupó el vehículo robado, una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros y otras evidencias relacionadas con el caso, las cuales fueron remitidas al Ministerio Público para fines de investigación.