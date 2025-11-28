El detenido es Dargenis de Jesús, de 22 años, señalado como uno de los participantes en el secuestro de los jóvenes Baileny Rosell y Wilmer Contreras. / Imagen generada por IA

Pedro Brand.– Un presunto delincuente, buscado por su supuesta participación en el secuestro, violación y torturas cometidas la semana pasada contra una pareja de novios, fue apresado en horas de la mañana de este viernes en la comunidad La Cuchilla de Villa Altagracia por miembros de la Policía Nacional.

El detenido es Dargenis de Jesús, de 22 años, señalado como uno de los participantes en el secuestro de los jóvenes Baileny Rosell y Wilmer Contreras.

Según las autoridades, los captores exigían a los familiares un pago de RD$125,000 para liberar a las víctimas.

El caso generó amplia preocupación en la comunidad por la violencia con la que actuaron los responsables.

Antecedente del operativo de rescate

Se recuerda que un tercer hombre, identificado como Rafi Miguel García, de 22 años, cayó abatido al enfrentar a tiros a una patrulla del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de Homicidios.

El enfrentamiento ocurrió durante el operativo en el que fueron rescatadas las dos víctimas del secuestro.

Las autoridades indicaron que García formaba parte activa del grupo que mantenía retenida a la pareja.

Su muerte se produjo cuando intentó escapar disparando contra los agentes actuantes.

Investigación en marcha y proceso judicial

La Policía Nacional informó que el detenido está directamente vinculado al caso.

Tras su arresto, fue puesto bajo investigación para determinar su responsabilidad exacta en los hechos.

El acusado permanece bajo custodia y será entregado al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades aseguraron que continúan las indagatorias para establecer si hay otros implicados en la red criminal.