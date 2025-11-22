Policía identifica a dos hombres vinculados a teléfono reportado como robado en Puñal

Santiago.– La Policía Nacional informó el arresto de dos hombres en el municipio de Moca, quienes presuntamente tenían en su poder un teléfono celular reportado como sustraído en Puñal, Santiago de los Caballeros, el pasado 14 de noviembre de 2025.

Los detenidos fueron identificados como Anllelo José Rodríguez Rodríguez y Richard Alexander Noble Rodríguez, ambos dominicanos, comerciantes y residentes en Moca. De acuerdo con el informe, agentes de la Dirección Regional Espaillat, adscritos a la Subdirección de Investigaciones (DICRIM), lograron dar con ellos luego de rastrear la señal del aparato, la cual marcó como ubicación la tienda RD Móvil, propiedad de uno de los implicados.

Puedes leer: PEPCA dice abogados representan imputados del caso Calamar están accidentando el proceso

Durante los interrogatorios, Anllelo Rodríguez manifestó que recibió el teléfono de manos de Richard Noble para realizarle un bypass, mientras que Noble aseguró que el equipo le fue entregado por una mujer identificada solo como Beatriz, quien permanece prófuga.

El celular recuperado corresponde a un iPhone 12 Pro Max, color azul oscuro, activado con la compañía Altice. El IMEI no fue especificado en el reporte oficial.

Las autoridades mantienen bajo custodia a los detenidos y al dispositivo, los cuales serán enviados al Ministerio Público para los fines de lugar.