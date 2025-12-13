SANTIAGO.– Un vendedor de hot dogs resultó levemente herido tras enfrentar a un hombre que intentó asaltarlo la madrugada de este sábado en su negocio, ubicado en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), informó la Policía Nacional.

El comerciante, propietario del establecimiento de comida rápida “Príncipe Hot Dog”, no fue identificado por las autoridades. Sin embargo, la Policía confirmó el arresto de Omar de Jesús, señalado como el presunto autor del intento de atraco.

Sospechoso de intentar atracar a un vendedor de hog dogs en Cienfuegos

Según una nota de prensa, durante el forcejeo entre el comerciante y el antisocial se presentó una patrulla policial, la cual logró frustrar el asalto y apresar al sospechoso. En el incidente, Omar de Jesús también resultó con una herida cortante en la cabeza.

El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, informó que al detenido se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros, así como una motocicleta, la cual conducía sin los documentos legales correspondientes.

La institución indicó, además, que Omar de Jesús está vinculado a varios atracos y robos, no solo en Cienfuegos, sino también en otras comunidades de la zona norte de Santiago.

Aunque el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, la Policía señaló que continúa profundizando las investigaciones para determinar si tiene responsabilidad en otros hechos delictivos.