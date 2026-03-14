Agentes del Nuevo Modelo de Servicio de Policía (NMSPP), pertenecientes a la Policía Nacional de la República Dominicana, realizaron un rescate que ha conmovido a la ciudadanía. Un pequeño perrito, mientras se encontraba cerca de la orilla del mar en las inmediaciones del Malecón de Santo Domingo, cayó de manera accidental al agua.

Al percatarse de lo ocurrido, los agentes actuaron de inmediato, mostrando rapidez y precisión para sacar al animal del mar y garantizar su seguridad. Gracias a esta intervención oportuna, el perrito fue rescatado sano y salvo, evitando que sufriera algún daño.

Este hecho ha sido destacado como un ejemplo de sensibilidad, compromiso y vocación de servicio por parte de los agentes del NMSPP, quienes demostraron que su labor de protección no solo se limita a las personas, sino que también se extiende al cuidado de los animales en situaciones de riesgo.

El rescate ha sido ampliamente comentado en redes y medios locales, recordando a la población que la Policía Nacional de la República Dominicana actúa siempre con dedicación y humanidad, en cualquier circunstancia que lo requiera.