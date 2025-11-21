La Policía Nacional informó que continúa la búsqueda y captura de Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”, quien permanece prófugo tras escapar del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca (CCR-Moca). La labor es encabezada por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y su Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos.

De Peña, calificado como altamente peligroso, cumplía prisión preventiva por su presunta implicación en el homicidio de Raymond Emilio Castillo Fernández y por las heridas de bala ocasionadas a Shakira Naomi Morren Lorenzo, hechos registrados el 21 de julio de 2025 en la provincia Puerto Plata.

Las autoridades advirtieron que el prófugo se encuentra fuertemente armado, por lo que llamaron a la ciudadanía a no intentar intervenir por cuenta propia.

Indicaron que cualquier información que contribuya a su localización debe ser notificada de inmediato a las unidades del DICRIM o al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La institución del orden señaló que mantiene operativos activos y trabaja de manera continua para lograr la captura del individuo y garantizar la seguridad ciudadana.