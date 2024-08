¿Porche pequeño en el Bronx beneficia a Soto?

La llegada de Juan Soto al Bronx ha sido, como se esperaba, un éxito abrumadoramente satisfactorio.

Hasta el primer juego de agosto, ha bateado .309/.436/.593, bueno para un OPS+ de 187, que lo empata con Shohei Ohtani en el segundo mejor lugar en las Grandes Ligas, solo detrás del propio compañero de equipo de Soto en los Yankees, Aaron Judge.

Dejando de lado su temporada 2020 de 47 juegos, este año casi con certeza será el mejor de la carrera de Soto hasta la fecha, un elogio nada desdeñable, dado que lo han comparado con Ted Williams desde casi el día en que apareció como un joven de 19 años en 2018.

Junto con Judge, Soto es la mitad de un dúo que no se ha visto desde los días de Babe & Lou; su trayectoria profesional actual es la de » simplemente Joe DiMaggio». No hay palabras suficientes para elogiar lo que está haciendo.

También te podría interesar: Judge y Soto causan estragos en Anaheim

Si sólo estás leyendo las llamativas estadísticas y no has seguido de cerca la temporada de Soto, tal vez pienses que sabes por qué su año es tan elitista y tan superior a los anteriores. Debe ser, presumiblemente, porque un bateador zurdo de poder llegó a Nueva York y aprovechó el pequeño porche del jardín derecho del Yankee Stadium, arrojando una bola barata tras otra a los asientos. ¿Cierto?

Piénselo de nuevo.

Soto no ha conectado ni un solo “especial del Yankee Stadium” al jardín derecho. De hecho, su nuevo hogar no le ha ayudado en absoluto. Es posible que lo haya perjudicado, en términos de jonrones, más que a la mayoría de los demás bateadores del deporte.

¿Cómo es posible, dada la reputación del Yankee Stadium de ser un estadio increíblemente favorable para los bateadores zurdos? Averigüémoslo.

Soto ha conectado 26 jonrones hasta este momento, empatado en el sexto lugar en las Grandes Ligas. Cada uno de sus jonrones esta temporada habría sido en al menos 15 de los 30 estadios, según el seguimiento de Statcast que tiene en cuenta las diferencias en la forma, el tamaño y las alturas de varias partes de varios estadios.

(En realidad, estamos usando una versión mejorada que se ajusta a factores como la temperatura, la elevación y el medio ambiente, por lo que los números son ligeramente diferentes a los que podría ver en la versión que solo mide la distancia ).

No hay un solo “out en solo 1 de 30 parques” en el grupo, como este jonrón de Triston Casas que no hubiera sido de ningún otro parque en las Grandes Ligas aparte del Yankee Stadium. En realidad, no hay uno que se le acerque; 25 de los 26 jonrones habrían sido de al menos dos tercios de otros parques, y el único menos que eso, un jonrón de junio ante Justin Slaten, fue un jonrón de “15 de 30” que ni siquiera se produjo en Nueva York. (Fue en Fenway Park).

Mike Petriello

MLB.com