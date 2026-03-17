Potencias van por la gloria mundial

El capataz del seleccionado de Estados Unidos, Mark De La Rosa, llega esta noche con la firme intención de imponerse al trabuco venezolano en el Clásico Mundial. El piloto norteamericano confía en el talento y la experiencia de sus jugadores y ha expresado que están listos para salir airosos.

A partir de las 8:00 de la noche el IoanDepot Park se convertirá en el escenario en el cual Venezuela va tras el título por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol y en el que los Estados Unidos buscan una corona que ya conocieron hace 9 años.

Las dos selecciones consideradas potencias en el béisbol llegan al partido final con marca de cinco victorias y una derrota.

Los venezolanos triunfaron contra Nicaragua, Países Bajos e Israel en la etapa clasificatoria, y luego superaron a Japón, tres veces campeón del torneo y a Italia, una de las sorpresas del torneo.

Mientras que los norteamericanos clasificaron a la segunda fase con triunfos sobre Brasil, México y Gran Bretaña. Luego ganaron contra Canadá y República Dominicana, este último considerado por muchos como uno de los duelos más importantes en la historia del béisbol.

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El que cuenta

Pero ya todo eso queda atrás. Hoy se define el campeón en un único partido que promete romper récord de asistencia en el evento mundialista.

El manager de Estados Unidos Mark De Rosa confirmó a Nolan McLean como su abridor.

El derecho de los Mets de Nueva York cargó con la derrota ante Italia en la fase regular, al permitir tres carreras y dos jonrones en tres entradas.

Mientras que Omar López, estratega de Venezuela confía en el zurdo Eduardo Rodríguez, quien también perdió su única presentación en el certamen contra República Dominicana.

Permitió tres vueltas en dos entradas y dos tercios de acción.

Motivaciones

Omar López aseguró que Venezuela vive su mejor momento en el béisbol tras la histórica victoria contra Japón que le aseguró un puesto en los Juegos Olímpicos por primera vez y la cita con la historia de esta noche ante los Estados Unidos, en donde busca ser monarcas del certamen por primera vez.

Mark De Rosa, sostuvo que respeta mucho la identidad de Venezuela como potencia del béisbol y que será un gran show para todos los fanáticos.

Idénticos

Tras seis partidos el desempeño estadístico de Estados Unidos y Venezuela es prácticamente idéntico.

-Los norteamericanos y los venezolanos han disparado nueve jonrones.

-Estados Unidos ha conectado (56) hits, mientras que Venezuela ha pegado (55).

Estados Unidos registra un promedio de bateo colectivo de .272, mientras que para .271 han bateado los venezolanos.

Un Apunte

Iguales en el picheo

Las novenas de Estdos Unidos y Venezuela también registran números similares en lo que ha sido su pitcheo durante el Clásico. Ambos equipos han permitido 18 carreras limpias en 54 entradas lanzadas.