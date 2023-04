Preocupación en RD por avance grupos musulmanes Haití

El Instituto Duartiano y el movimiento Pronación expresaron esta mañana su preocupación por el crecimiento de los grupos musulmanes en Haití porque no tienen un trasfondo religioso, sino político con proyección hacia República Dominicana.

Coincidieron en que aunque los musulmanes tienen presencia mínima en el país, las autoridades tienen que estar vigilantes y dar seguimiento a este movimiento islámico porque busca influenciar políticamente en la vecina nación.

Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y Pelegrín Castillo, vicepresidente de la agrupación Pro Nación, dijeron que en las presentes circunstancias las autoridades tienen que estar atentas, porque grupos musulmanes buscan influir políticamente en una nación de la cual miles de sus ciudadanos viven como ilegales en República Dominicana.

Los dos dirigentes cívicos, al ser consultados sobre una publicación del matutino El Día, que reseña de la “creciente presencia de grupos musulmanes en esa nación, lo que empieza a llamar la atención ante el temor de eventuales amenazas a la seguridad de la región”.

“Lo cierto es que todo el mundo sabe que lo que ocurre o se produce en Haití, positivo o negativo, sobre todo esto último, repercute con mucha fuerza en República Dominicana, en razón, primero por la posición limítrofe de ambas y con un aspecto de mucha significación e impacto que es la presencia masiva de ciudadanos de ese país”, sostuvo.

Te puede interesar leer: Liberan a dos haitiano-estadounidenses secuestrados en Haití hace un mes

Añadió que “y si hay un dominio significativo del territorio haitiano, además en manos de grupos organizados, y a esto se une una presencia de mezquitas musulmanas que tienen una posición importante desde el punto filosófico y político, y entonces todo esto puede ser un ambiente propicio para que propagar sus líneas filosóficas”.

Dijo que la presencia de musulmanes en Haití tendrá una repercusión importante en el país, aunque los organismos de seguridad del Estado han dicho que tienen la situación bajo control.

Gómez Ramírez consideró que las autoridades dominicanas tienen que dar un seguimiento estricto a lo que está pasando en Haití con la presencia musulmana.

“Yo pienso que hay que establecer una vigilancia que nos permita a nosotros tener el control, siempre respetando por su puesto la libertad de culto y la integridad soberana de Haití. Nosotros lo que tenemos es que tomar medida con relación a nuestro país y nada más, Haití tiene una particular religiosidad y a ellos se suman las filosofías islámicas que todo el mundo la conoce en Medio Oriente”, dijo Gómez Ramírez.

Pelegrín Castillo

Castillo, quien además es vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, dijo que entre los que apoyan el avance del islán en Haití está la agrupación musulmana Nación del Islam, de Estados Unidos, y es parte del movimiento de los afroamericanos.

Opinó que es un dato preocupante la presencia de musulmanes en la vecina nación porque no se trata de un movimiento espontáneo, sino dirigido, y con trasfondo claramente político.

“Lo que me dijo a mí hace ya varios años un importante dignatario diplomático eclesiástico es que el islam de Haití es político, que se está haciendo obviamente con un propósito de hacer avanzar el islam en Haití para luego eventualmente convertirlo en una fuerza política, eso fue lo que yo inferí de lo que él me dijo, pero me lo dice una persona que conoce esa realidad”, sostuvo Castillo.

Publicación

De acuerdo a la publicación del matutino de la fecha en Haití existe una creciente presencia de grupos musulmanes en esa nación.

Dice que organismos de seguridad de varios países han documentado más de medio centenar de nuevos centros musulmanes en Haití, incluyendo escuelas de islam similares a las que dieron origen a los talibanes que terminaron controlando Afganistán.

Decenas de organizaciones musulmanas se han ido abriendo paso en Haití con financiamiento proveniente de varias ONG, universidades musulmanas y otros tipos de organizaciones.