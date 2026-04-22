Las escuelas son reparadas con una inversión de RD$400 millones

Santo Domingo. –Como parte de los preparativos de la apertura del año escolar 2026-2027, unas 600 escuelas públicas del país afectadas por filtraciones de techos serán reparadas en el marco de un operativo lanzado por la dirección de Infraestructura escolar del Ministerio de Educación.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, dijo que el operativo priorizará las escuelas con condiciones más críticas, con una inversión de RD$400 millones.

“El objetivo del operativo es evitar el deterioro progresivo de esos centros públicos y garantizar que estén en condiciones óptimas y seguras para los estudiantes y docentes”, dijo Herrera.

Informó que las medidas implican una cobertura de 505 mil 159.55 metros cuadrados de lona asfáltica.

“Estaremos trabajando en centros educativos de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, a través del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 24/7-365, que impulsa el Gobierno”, indicó el funcionario.

Así mismo, el director de Infraestructura Escolar, resaltó el creciente nivel de confianza y colaboración del sector técnico y de la construcción en los procesos de licitación, que impulsa la institución para el desarrollo de obras educativas en el país.

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Herrera, subrayó que especialistas en geotecnia e ingeniería estructural se están integrados a la reparación de planteles, “fortaleciendo la calidad y sostenibilidad de los proyectos”.

Precisó que más de 2,200 oferentes participan en recientes procesos de licitación y sorteos abiertos por ese organismo, hecho que refleja la “transparencia y el dinamismo en la ejecución de proyectos”.

“Es un trabajo de todos. Cuando se habla de educación, cada sector tiene un compromiso social importante, y hemos recibido una gran colaboración de los técnicos y profesionales del área”, expresó el funcionario.

Manifestó además que, partiendo de un déficit estimado de 7,000 aulas, el Gobierno ha logrado avances significativos con la entrega de 2,011 nuevos espacios educativos en 2025 y la proyección de incorporar entre 2,500 y hasta 3,000 adicionales en este 2026.