Presidente Abinader cenará este lunes con equipo dominicano del Clásico

El presidente Luis Abinader aprovechará la presencia del equipo dominicano que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol y este lunes sostendrá un encuentro con sus integrantes.

Según la agenda del primer mandatario de la República, dada a conocer por la Dirección de Prensa de la Presidencia, Abinader encabezará una cena con los peloteros de Grandes Ligas en el Hotel Intercontinental Real Santo Domingo a las 8:00 p. m.

La escuadra dominicana, que realizó su primera sesión de entrenamientos este domingo en el LoanDepot Park de Miami, viajará a suelo dominicano la mañana del lunes.

En suelo quisqueyano, los dirigidos por Albert Pujols practicarán la tarde del lunes, previo a los partidos de exhibición que tendrán contra los Tigres de Detroit, el martes 3 y miércoles 4 de marzo, en el estadio Quisqueya Juan Marichal como parte de su preparación.

La novena de República Dominicana debutará en la presente versión del Clásico este viernes contra Nicaragua.

