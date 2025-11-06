Presidente Abinader entrega 1,445 títulos de propiedad en San Cristóbal

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 1,445 certificados de títulos de propiedad correspondientes al Proyecto San Cristóbal, beneficiando directamente a familias de los sectores 5 de Abril, La Guandulera, Sabana Toro, Villa Fundación y Moscú.

Durante el acto, el mandatario calificó la jornada como una muestra de “verdadera justicia social y económica”, destacando que el programa de titulación formaliza la propiedad de miles de dominicanos.

“Si hay un programa que representa justicia social y económica es este, porque los convierte en propietarios formales. Ya estamos cerca de entregar 150,000 títulos en todo el país, impactando a más de medio millón de personas”, afirmó Abinader.

El jefe de Estado anunció además que otros 2,000 títulos del proyecto se encuentran en proceso y serán entregados en los próximos cuatro meses, con lo que se alcanzará un total de 5,300 títulos emitidos en San Cristóbal, uno de los programas de regularización más amplios de la provincia.

Abinader resaltó que esta iniciativa brinda paz, seguridad jurídica y estabilidad a las familias beneficiadas.

“En este gobierno se acabó la práctica de que dos o tres vivos, incluso algunos políticos, cobraran por los títulos. Estos documentos se entregan a quienes han vivido allí durante años”, subrayó.

El mandatario explicó que los títulos permitirán a las familias acceder a créditos bancarios, mejorar o ampliar sus viviendas y aumentar el valor de sus propiedades.

“Desde hoy sus terrenos valen dos o tres veces más que esta mañana. Ahora pueden construir una segunda casa, alquilarla o poner un pequeño negocio”, expresó.

Asimismo, pidió la colaboración de juntas de vecinos, líderes religiosos y comunitarios para mediar en casos donde existan conflictos de propiedad, recordando que ningún ciudadano debe pagar por el proceso.

“Lo más que pueden ofrecerle al personal de la Unidad de Titulación es un cafecito cuando los visiten. Los títulos son gratis y se entregan en las manos de la gente”, señaló entre aplausos.

El presidente exhortó a los beneficiarios a cuidar y proteger sus propiedades y a buscar orientación antes de realizar transacciones.

“Guarden bien su título y asesórense para sacarle el mayor provecho. Desde hoy, su propiedad es realmente de ustedes”, concluyó.

Titulación: un pilar del Gobierno para el desarrollo familiar

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, destacó el compromiso del presidente Abinader con la titulación de terrenos, señalando que se trata de uno de los pilares fundamentales de su gestión.

Méndez explicó que el proyecto abarcó más de 249 mil metros cuadrados, en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), y representa un ahorro colectivo de más de 115 millones de pesos, ya que los beneficiarios no asumieron ningún costo, estimado entre 120,000 y 140,000 pesos por familia.

En nombre de los beneficiarios, Manuel Rodríguez expresó su gratitud al presidente Abinader por hacer posible “lo que por más de 20 años parecía inalcanzable”.

En el acto también recibieron sus títulos de manos del presidente Manuel Alonso Rodríguez, Tomasina Rodríguez, Cándido Guzmán, Francisco Encarnación, Flor Nivar Abreu, Gilberto Antonio Cáceres, Enrique Florentino Soto, Marina Báez, Luis Toribio Reynoso y Ramón Fernández.

Entre los presentes estuvieron el director del Instituto Agrario Dominicano, Francisco Guillermo García; el director de Bienes Nacionales y del CEA, Rafael Burgos Gómez; el director de Catastro Nacional, Héctor Mirambeaux; el coronel Randolfo Rijo Gómez, director del 911; el subdirector del Banco Agrícola, Eddy Montás; la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara y el diputado Otoniel Tejada.