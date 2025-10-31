Santo Domingo Norte.– El presidente Luis Abinader entregó este viernes 551 títulos de propiedad en el proyecto Lotes y Servicios de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, haciendo realidad el anhelo de igual número de familias, que esperaron este momento por más de 40 años.

Ahora, con alegría, agradecen al mandatario porque pueden llamarse dueños de sus hogares sin invertir recursos económicos.

“Tener un título en la mano y totalmente gratis, no tiene precio, eso solamente lo hace un presidente cercano a la gente”, expresó Jeimy Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos Lotes y Servicios 1, quien además aplaudió la contribución del Gobierno al desarrollo de su municipio.

Frente a los más de 500 beneficiarios, el jefe de Estado reiteró que estos actos representan la mejor inversión para el desarrollo económico y social, y sobre todo, para la tranquilidad de miles de familias en todos los rincones del país. Por esto, la titulación es, y seguirá siendo, una marca de este gobierno.

A la fecha, su gestión ha entregado más de 140,000 certificados de títulos.

Títulos de propiedad cambian vidas

Por su parte, el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, manifestó que con estos actos, el Gobierno demuestra su compromiso con la gente, cambiando vidas y abriéndoles el camino hacia un futuro más próspero,reconociendo además el arduo trabajo de las familias impactadas, que por décadas construyeron un hogar y una gran comunidad.

Asimismo, se fortalece la seguridad jurídica del país.

“Estos títulos no son un simple papel, estos títulos representan la certeza de un hogar propio, la posibilidad de acceder a créditos, de heredar con tranquilidad y de mirar al futuro con esperanza”, concluyó Bonilla.

Con este acto, suman 920 los títulos entregados por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), bajo el mandato del presidente Abinader.

Además, los gastos legales y de asesoramiento fueron asumidos por la institución, que durante los últimos dos años, se integró con la comunidad de Lotes y Servicios para concluir satisfactoriamente los procesos de censos, regularización de expedientes, firmas de contratos y transferencias.

Entregas anteriores

En el 2023 y 2024, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó 100 títulos en Invivienda; 30 en Manoguayabo y 85en Cancino y Juan Pablo Duarte. Este 2025, además de los 551 títulos en Sábana Perdida, se han distribuido 80 en Bayaguana, provincia Monte Plata, y 74 en Villa Liberación, Bonao, para un total general de 920 títulos entregados.