Presidente ADP: Todo el mundo anda detrás del dinero del 4%

Santo Domingo,- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que la fusión que impulsa el gobierno entre los Ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se debe a que todo el mundo anda detrás del dinero que representa el 4% del Producto Interno Bruto que recibe la cartera educativa.

El profesor Eduardo Hidalgo no descartó que en cualquier momento se diga que hay que pasar parte de esos recursos a los Ministerios de Defensa, Salud Pública y Agricultura, a la vez que recordó que ese dinero es para impactar el aprendizaje, y las mejoras de las condiciones de las escuelas, liceos y politécnicos de la enseñanza pública.

Pidió encarecidamente al presidente Luis Abinader para que reconsidere esa decisión, tal y como ha hecho en el pasado con otras iniciativas que ha tomado, y que no fueron del agrado de importantes sectores de la sociedad.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente magisterial dijo que no es justo que se le sume la educación universitaria al presupuesto consignado al ministerio de Educación.

Sostuvo que no hay manera de lograr mejoras al sistema educativo dominicano, y por ende no hay ningún beneficio para la sociedad dominicana, pero si pudiese favorecer a intereses particulares.

“Fíjese que quienes han apoyado eso son, justamente, las universidades porque andan detrás de ese pastel del cual quieren tener un pedazo, y hay una observación que yo digo que hay que prestarle atención, funcionarios que tienen universidades, entonces, así no, porque están enseñando el refajo, el propio ministro de Educación tiene una universidad, entre otros”, deploró el dirigente magisterial.

Eduardo Hidalgo dijo entender que el Estado dominicano tiene que apoyar el sistema universitario, sin embargo expicó no estar de acuerdo es que sea con los fondos del Ministerio de Educación.

“Si eso ocurriese, que esperamos que no, se le va a pegar el ministerio de Agricultura porque en las escuelas hay huertos, también Salud Pública porque hay que hacer jornada de prevención de dengue, y los médicos residentes reciben clases en los hospitales, entonces, me preocupa, que si se hace esa fusión, van a hacer un picadillo con el presupuesto de Educación, y eso es peligroso”, alertó el presidente de la ADP.

Aclaró que en la educación pública preuniversitaria hay que invertir los recursos del 4% para impactar los aprendizajes, y el ambiente escolar.

“Porque es un problema, las escuelas no tienen un ambiente escolar adecuado por el bajo impacto en la mejora de las condiciones físicas de los planteles, donde no hay ni agua para los estudiantes, profesores y personal de apoyo, tomar, y asear las aulas y los baños; no hay bibliotecas, y las canchas donde se imparte Educación Física están en condiciones deplorables.”, censuró.

Eduardo Hidalgo también acusa a organismos internacionales beneficiarse de dicho presupuesto

De los recursos del 4% del Producto Interno Bruto para el ministerio de Educación no solo se benefician las universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan sobre el tema, sino también organismos internacionales, a través de sus representante en el país a quienes le toca su pedazo de ese paste, conforme a la denuncia del presidente de la ADP Eduardo Hidalgo.

El dirigente magisterial deplora que anteriormente esos organismos ofrecían cooperación técnica y financiera a la cartera educativa con fondos no reembolsables, mientras que ahora se granjean contratos multimillonarios que, en algunas ocasiones, lo que hacen es que sirven como intermediarios de empresas radicadas en el exterior, ya que no cuentan con las capacidades y el personal que requiere el proyecto en el que se involucran.

“Pero, mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero, realmente los organismos internacionales, de un tiempo a esta parte, están incidiendo, se han metido al negocio, y es lamentable que el Estado dominicano no esté protegiendo a la población en esa dirección”, fustigó el profesor Hidalgo.

El dirigente gremial puso como ejemplo el caso de un contrato por RD$600 millones que ha otorgado el Ministerio de Educación a la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha su vez subcontratará a la empresa mexicana Ceneval, para la Evaluación del Desempeño Docente, y el mismo se hizo grado a grado, es decir, no se sujetó a los dictámenes de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, algo que la ADP no va a aceptar.

“Entonces, nosotros con respecto a ese contrato tenemos nuestra reserva, y de manera responsable hemos dado la voz de alarma, esperamos que el director de Compras y Contrataciones Públicas Carlos Pimentel intervenga en el asunto como lo hizo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales, que han recibido contrato por un monto superior a los RD25,000 millones de pesos para que el Estado dominicano logre transparencia”, advirtió Eduardo Hidalgo.

Recordó que el mismo PNUD recibió del Ministerio de Educación RD$13,000 mil millones para bridarle asesoría en la compra de computadoras para estudiantes durante la pandemia del Covid, cuyos dispositivos no sirvieron y hubo que botarlos.

“Vaya a una escuela a ver si usted encuentra una computadora en buen estado, o sea, no puede ser así, otro organismo internacional no puede venir con lo mismo, y ahora tenemos esa pelea con el Tema de la Evaluación del Desempeño, que el organismo que ha sido contratado está fungiendo como intermediario, el asunto es peor”, señaló.

Denuncia funcionarios están ofreciendo desde dinero hasta plancha de zinc para controlar gremio de profesores

140 mil maestros están convocados a las urnas el próximo miércoles para escoger las nuevas autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dijo Eduardo Hidalgo presidente del gremio magisterial quien aspira a permanecer en el cargo, a la vez que denunció que el gobierno y sus funcionarios se han metido de lleno en la campaña del sindicato por tratar de controlarlo.

“Pero el gobierno quiere apoderarse del gremio, eso me preocupa, senadores, diputados, alcaldes, regidores, funcionarios de toda categoría, están detrás de la ADP, y yo pregunto, si tienen el Congreso, todos los ayuntamientos, el poder Ejecutivo, Para qué quieren la ADP”, inquirió Hidalgo.

Explicó que lo que sucede es que hay dos posiciones en el sindicato de maestros, “Hay una posición que quiere un gremio clasista que preserve y amplié las reivindicaciones logradas, y hay otra corriente que dice que debe ser una plantilla, es decir, el gobierno quiere que una de su gente dirija la ADP para sentirse cómodo”.

“Hasta dinero están dando, hoja de zinc, block, les preguntan a los maestros qué necesitan, le ofrecen elevarlo a funcionario a su Distrito Educativo, es decir, oferta que el magisterio tiene que sopesar, porque si aceptan los 500 pesos, RD$1,000, dos mil, tres mil, hasta 5 mil, o la funda de cemento, reciban todo lo que le den, porque eso no es de ellos, son recursos del Estado que todos pagamos con nuestros impuestos pero que no sea a cambio de su voto”, denunció.

Hidalgo alertó a los maestro que si cogen mil pesos para votar por la oferta oficialista, no le va a dar para la comida, desayuno y cena de un día, “ahora van a cambiar tres años de respeto, lucha, y conquista, por mil pesos para comer un día, y al día siguiente si te he visto no me acuerdo, entonces deben pensarlo muy bien y votar para que la ADP siga siendo puntilla y no plantilla”.

Aseguró que, a pesar del uso de los recursos públicos a favor de la plancha oficialista, los sondeos dan ampliamente favorita a la plancha Eugenio María de Hostos para ganar los comicios del miércoles, duplicando la intención de votos frente a sus más cercanos competidores.