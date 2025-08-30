Preven pocas lluvias y altas temperaturas    

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominará un clima caluroso en todo el país, con pocas lluvias debido a un sistema anticiclónico que limitará las formaciones nubosas.

Sin embargo, durante la tarde se esperan incrementos de nubes acompañados de aguaceros locales, tronadas y algunas ráfagas de viento en provincias del noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En el Gran Santo Domingo se prevé aumento de nubosidad con aguaceros aislados y tronadas en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

Las temperaturas estarán entre 22 y 24 grados Celsius (°C ), en horas de la mañana, y subirán hasta 33 °C a 35 °C en el espacio de la tarde.

El Indomet recomendó beber suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, buscar lugares frescos y evitar la exposición al sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, especialmente niños y personas mayores.

“La vaguada en altura se alejará del territorio dominicano, dando paso a la incidencia de un sistema anticiclónico que estará limitando las formaciones nubosas y los acumulados de precipitaciones importantes casi a nivel nacional”, explica.

Por otro lado, el organismo sostiene que el oleaje se mantendrá este domingo en condiciones normales en todas las costas del territorio dominicano.

Formación de ciclón

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que una onda tropical emergerá este domingo desde la costa oeste de África, con condiciones favorables para desarrollarse lentamente al desplazarse por aguas del Atlántico Central.

El sistema presenta una probabilidad de un 30 % de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días.