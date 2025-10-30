Santo Domingo.– El fenómeno mundial del pop llegará a Santo Domingo en 2026. El encuentro con el público dominicano será el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya con un impresionante show para toda la familia.

Las boletas para este histórico concierto estarán disponibles desde HOY, jueves 30 de octubre, en www.tuboleta.com.do, en preventa exclusiva para las tarjetas VISA INFINITE de todos los bancos desde RD$2,436 pesos.

Su gira mundial «Mathematics Tour«

Luego de concluir recientemente su gira mundial «Mathematics Tour«, la cual rompió récords de asistencia durante tres años, la nueva gira promete ofrecer a los fans una experiencia en vivo totalmente renovada, con un nuevo diseño de escenario.

Tras el lanzamiento de Play, su nuevo álbum alcanzó el puesto número uno en todo el mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

Más recientemente, Sheeran lanzó «Play – The Remixes EP», un proyecto de cuatro temas que reimagina canciones seleccionadas del álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más destacados del sur de Asia, entre ellos Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.