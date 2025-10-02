



SANTO DOMINGO.– Una jueza de Santiago Rodríguez impuso prisión domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida del país contra el sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva en un centro penitenciario; sin embargo, la jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dispuso prisión domiciliaria, además de una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora.

La magistrada también dictó medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares. Asimismo, rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción presentada por la defensa, al considerarla “extemporánea y carente de fundamento”, dado que se trata de un hecho presuntamente continuado.

Los fiscales Rafael Antonio Bueno y Denis Guzmán representaron al Ministerio Público en la audiencia. La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, afirmó que el caso se maneja con la sensibilidad y el rigor que exige la naturaleza de los hechos, y reiteró que “el Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas”.

Peña Sánchez fue arrestado con orden judicial tras denuncias públicas de varias víctimas, entre ellas dos mujeres que aseguraron haber sido agredidas desde que eran menores de edad, a los 12 y 14 años. Una de ellas formalizó denuncia el 12 de septiembre de 2025, relatando que el sacerdote la abusó desde los 14 años y durante su adultez, aprovechándose de la confianza de su familia.

Durante la investigación se realizaron allanamientos en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas y objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles y memorias), que están bajo análisis pericial.

El Ministerio Público informó que las pesquisas continúan ampliándose para determinar la magnitud de los hechos y la responsabilidad del acusado.