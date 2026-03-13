PRM propone fortalecer controles tras escándalos

Los escándalos que han sacudido a la población sobre la penetración de dinero ilícito en los procesos electorales justifican el fortalecimiento de los controles financieros propuestos por el PRM a través de un anteproyecto para modificar la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El PRM se ha visto embarrado con legisladores y regidores solicitados en extradición o condenados por narco.

Tal vez nadie esté libre de pecado.

La pieza depositada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, debe ser ponderada por los partidos interesados en sanear la contienda por el poder político.

Las organizaciones políticas tienen que hacer más para depurar a candidatos que buscan lavar su imagen a través de cargos electivos.

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En tal sentido la iniciativa del PRM es una contribución para elevar la moral y fortalecer la calidad de la lucha por el poder.