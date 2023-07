PRM niega el Gobierno “compre” diputados

El bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó esta mañana que en esa organización o desde el Gobierno se esté propiciando la compra de diputados opositores para completar el cuórum que completaría el conocimiento del posible juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas.

Franklin Romero, vocero del PRM en la Cámara Alta, emplazó a Yván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana, a que diga los nombres de los diputados de su partido que están en venta.

“No es cierto que en nuestro partido o que desde el gobierno se esté comprando a diputados opositores, él no puede decir los nombres de los diputados que se estarían comprando, porque sencilla eso es mentira, es una forma del vocero del PLD en el Senado mantenerse en los medios”, sostuvo Romero.

Añadió que “eso es una irresponsabilidad, falta de principios democráticos, la bancada del PLD, específicamente ellos se han dedicado ha hacer noticias bajo el supuesto de que el PRM quiere comprar legisladores, algo que es falso”.

Romero calificó como de extraña la nueva postura del vocero del PLD en la Cámara Alta que primero era un abanderado de que los miembros de la Cámara de Cuentas fueran llevados a un juicio político, ahora se opone.

“La posición del vocero del PLD es un desmonte de su propia mala estrategia política que ellos mismos han patrocinado, Lorenzo se pasó semanas demandando un juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas, pero ahora que nosotros también apoyamos esa misma idea, ahora no quieren, y peor aun irresponsablemente dice el vocero que estamos comprando diputados para que apoyen enviar a juicio político a los miembros del órgano fiscalizador del Estado”, dijo el también representante del PRM por la provincia Duarte.

Agregó que “si es así el vocero del PLD tiene que mencionar los diputados que de su partido que están en oferta, debe decirlo, pero a que no lo dice, que señale los diputados que se pueden comprar, y no lo va decir porque no es cierto”.