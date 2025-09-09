Santo Domingo. — El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la celebración de un taller estratégico dirigido a su Dirección Ejecutiva, con el objetivo de analizar los logros alcanzados y definir las metas a futuro como partido de gobierno. El evento contará con la participación del presidente Luis Abinader en su acto de apertura.

Encuentro con expertos y enfoque en la relación partido-gobierno

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó que la actividad se llevará a cabo en Jarabacoa, del 19 al 21 de septiembre, y contará con la orientación de expertos nacionales e internacionales en formación política y social.

“Este taller tiene como propósito fortalecer el vínculo del partido con la sociedad, evaluar los avances logrados y proyectar el rumbo de nuestra organización en los próximos años”, explicó Paliza.

El encuentro está reservado exclusivamente para miembros de la Dirección Ejecutiva del PRM, y se centrará en la sintonía del partido con los reclamos ciudadanos, especialmente aquellos relacionados con el cambio prometido en distintas áreas sociales y económicas.

PRM resalta avances en sus primeros cinco años de gobierno

Paliza destacó que las transformaciones institucionales y las obras impulsadas en todo el país durante los cinco años de gestión del PRM ya se perciben como parte de un legado que se proyecta hacia los primeros ocho años de gobierno.

“Los cambios que la población ha esperado por décadas ya se reflejan en las metas e indicadores del gobierno. Este taller servirá para afianzar esa visión de progreso”, señaló el también funcionario.

Ejes temáticos del taller: convenciones, organización interna y gestión

El secretario de organización del PRM, Deligne Ascención, indicó que en el taller se abordarán diversos temas estratégicos, entre ellos:

La relación entre el partido y el gobierno .

. Aspectos organizativos de las convenciones partidarias del próximo año.

del próximo año. La operatividad del PRM a nivel nacional y su estructura dirigencial.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de una reunión de la Dirección Ejecutiva realizada este martes 9 de septiembre en la Casa Nacional del PRM, en Santo Domingo.