La Procuraduría General de la República realizó esta madrugada 37 allanamientos en diferentes regiones del país, con lo que desmanteló una estructura de microtráfico de drogas y lavado de activos, arrestando a su cabecilla y a otras 15 personas.

Cuarenta y siete 47 fiscales y 395 agentes de los organismos de seguridad del Estado participaron en las pesquisas donde fue apresada Soleny Amparo Rondón (La Diva), cabecilla de la red criminal, quien será presentada ante los tribunales para el conocimiento de medida de coerción.

Operación

La operación fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, conjuntamente con la Dirección Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional (Daico), con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

“Esta acción se enmarca dentro de la política de persecución estratégica que mantiene en marcha el Ministerio Público bajo los lineamientos de nuestra procuradora general Yeni Berenice Reynoso”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.

Allanamientos

Camacho indicó que los allanamientos se llevaron a cabo, bajo orden judicial, en Cabrera, Nagua, San Juan de la Maguana y la provincia Santo Domingo.

Embestida

Explicó que durante el operativo los fiscales y agentes actuantes ocuparon droga, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentos relacionados con las acciones delictivas de la organización criminal enfrentada.

El titular de la Dirección de Parsecución del Ministerio Público recordó que las acciones llevadas a cabo en Nagua se suman a otras realizadas en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor y Capotillo en el mes de mayo de este 2025.

La PGR informó que solicitará prisión, como medida de coerción, a los integrantes de la red.