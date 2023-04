Procuraduría ve “ teatro” en defensa caso Coral

Como una repetida mala obra de teatro calificó el Ministerio Público las actuaciones de la defensa del mayor general Adán Cáceres en el juicio preliminar que se le conoce junto a otros, por los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G.

La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que en la audiencia de ayer los defensores de Cáceres volvieron a lo mismo, al pedir que el caso se le conozca de nuevo, algo que, según dijo, ya fue decidido.

Deploró que a más de cinco meses de haber iniciado la audiencia preliminar, la defensa de Cáceres, principal acusado, todavía no esté preparada para enfrentar la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público.

“La tarde de hoy (ayer) vimos la segunda puesta en escena de la mala obra de teatro que tiene montada la defensa de Adán Cáceres. Ya en audiencias anteriores hicieron exactamente el mismo planteamiento, que fue decidido por la juzgadora; sin embargo, hoy (ayer), cuando les toca la palabra para defenderse de la acusación, en vez de iniciar con sus alegatos, lo que hacen es volver otra vez a presentar estos argumentos que no van hacia ninguna parte”, sostuvo Ortiz.

Agregó “esta defensa es lo que más se parece a un litigio temerario, una defensa que, a pesar de más de cinco meses de proceso, al día de hoy no está preparada para enfrentar la contundencia de esta acusación y busca todas las estrategias posibles para huir del proceso”.

Dijo que “ahora pretenden que reiniciemos el caso, cinco meses después, con 48 personas acusadas, reiniciar un proceso no tiene ningún sentido para ningunas de las partes”.

“Evidentemente no están preparados para el conocimiento de este”, insistió Ortiz al responder preguntas de la prensa luego de concluida la audiencia que, por razones de espacio, se conoció en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Sobre si el tribunal podría conocer por separado el proceso, ya que algunos acusados no están en la querella, dijo: “el tribunal podría hacerlo, sin embargo, no es una decisión procesal sana, y es que esta juzgadora ya dijo cuál era el procedimiento; contesta, incluso, un pedimento al Ministerio Público, lo que corresponde aquí es garantizar el legítimo derecho de defensa, y cómo se garantiza ese derecho, permitiendo a las partes a que se refieran a lo que está contenido en la querella y la acusación particular, acto que dijo la juzgadora que va a suceder en el momento procesal oportuno”.

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional continuó ayer con la audiencia preliminar contra los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G.