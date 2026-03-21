Profesores de Cotuí marchan en defensa de la Presa de Hatillo y exigen remediación ambiental

Cotuí, Sánchez Ramírez. Cientos de profesores marcharon ayer viernes en demanda de la intervención gubernamental para frenar la contaminación ambiental que afecta la Presa de Hatillo.

Durante el recorrido por el centro comercial y diversos barrios, los manifestantes exigieron que tanto el Gobierno como las empresas mineras de Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez asuman la remediación de la mayor reserva de agua dulce del país.

Además de las demandas ambientales, el gremio exigió transparencia en el uso del 4% para la educación, mejoras en el desayuno escolar y mayor apoyo a la salud mental en las escuelas.

Asimismo, reclamaron la construcción de un acueducto múltiple para abastecer a Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos.

La jornada, que transcurrió de forma pacífica bajo la vigilancia de un contingente policial encabezado por el coronel Larkin Moquete, sirve como antesala a la marcha regional programada para este domingo 22 de marzo.

Al cierre de la actividad, Andrés Abreu, presidente de la ADP en Cotuí, agradeció el respaldo masivo de los educadores y destacó el orden mantenido durante la protesta.