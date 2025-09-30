Santo Domingo.- El senador por la provincia Monte Cristi, Bernardo Alemán, denunció este martes que mientras las autoridades del sector cultural destinan seis millones de pesos para amenizar fiestas, en su demarcación no hay ambulancias disponibles para trasladar a hospitales a las personas afectadas por accidentes.

Alemán consideró que los recursos podrían utilizarse de manera más equilibrada, proponiendo destinar un millón de pesos para las festividades y emplear los otros cinco millones en la compra de dos ambulancias.

“En lugar de pagarles a seis artistas, que busquen uno, y con los otros cinco millones se puede comprar dos ambulancias que hacen falta en Monte Cristi”, expresó el senador Alemán.

El congresista abordó el tema durante la sesión de este martes en el Senado de la República, encabezada por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.