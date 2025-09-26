SANTO DOMINGO.– Un accidente registrado la noche de este viernes en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres y John F. Kennedy provocó alarma luego de que un autobús de la empresa Caribe Tours impactara contra la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, dejando como saldo una mujer herida.

La lesionada, empleada del Metro, recibió atención médica en el lugar y su condición de salud se encuentra bajo evaluación, según informó la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). La institución aseguró que tan pronto tengan información confirmada sobre su estado, será comunicada oportunamente.

El siniestro ocurrió cuando el autobús, en el que solo viajaba el conductor, colisionó e involucró al menos a otros dos vehículos, uno de ellos quedó detenido en plena vía. Hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron el accidente.

Puedes leer: Al menos 2,555 personas desplazadas y 243 acueductos afectados por recientes lluvias

Como medida preventiva, la OPRET suspendió temporalmente la parada de trenes en la estación Pedro Francisco Bonó hasta que se concluyan las revisiones técnicas y de seguridad necesarias.

Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, dos ambulancias del sistema de emergencias y varias patrullas motorizadas y camionetas de la Policía Nacional, quienes se encargaron de asistir a los afectados y controlar la situación.

El hecho generó retrasos en el tránsito en una de las intersecciones más concurridas de la capital, mientras los equipos de socorro trabajaban en la zona. Las autoridades de tránsito y transporte aún no han ofrecido mayores detalles sobre el caso, pero reiteraron su compromiso con la seguridad de los usuarios y colaboradores del Metro.