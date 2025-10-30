La indexación por inflación no ha tar­dado, por su gravitación en la econo­mía, en convertirse en fuente de dis­cusión.

La Asociación de Igualas Mé­dicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) no se ha hecho esperar al proponer una revisión téc­nica del esquema de indexación pa­ra fortalecer la sostenibilidad y equi­dad del sistema de seguridad social.

De la misma manera que Adimars, todos los sectores interesados deben entrar en el debate con propuestas concretas. La entidad propone una indexaxxión ajustada por riesgo para evitar distorsiones en los costos y for­talecer la equidad entre los actores.

En ese sentido considera idónea la redistribución del 30 % de la indexa­ción a todos los afiliados del régimen contributivo, elevando la cápita base de 1,683.22 pesos a 1,718.64.

El 70 % restante plantea que se asigne como prima extra de riesgo para los afilia­dos mayores de 55 años. Si es necesa­rio debe considerarse la prórroga que pide para crear un amplio espacio de discusión.