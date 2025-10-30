La indexación por inflación no ha tardado, por su gravitación en la economía, en convertirse en fuente de discusión.
La Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) no se ha hecho esperar al proponer una revisión técnica del esquema de indexación para fortalecer la sostenibilidad y equidad del sistema de seguridad social.
De la misma manera que Adimars, todos los sectores interesados deben entrar en el debate con propuestas concretas. La entidad propone una indexaxxión ajustada por riesgo para evitar distorsiones en los costos y fortalecer la equidad entre los actores.
En ese sentido considera idónea la redistribución del 30 % de la indexación a todos los afiliados del régimen contributivo, elevando la cápita base de 1,683.22 pesos a 1,718.64.
El 70 % restante plantea que se asigne como prima extra de riesgo para los afiliados mayores de 55 años. Si es necesario debe considerarse la prórroga que pide para crear un amplio espacio de discusión.