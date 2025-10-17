El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó hoy viernes que las precipitaciones de pronóstico seguirán influenciadas por la humedad e inestabilidad asociada al paso del sistema frontal en combinación con una vaguada en distintos niveles de la troposfera.

Lo que significa que seguirán ocurriendo precipitaciones de diferentes intensidades con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche sobre varias localidades de las provincias en alerta y aviso meteorológico.

En alerta

Estas precipitaciones serán más notorias en diferentes municipios de: Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, Pedernales, entre otras.

Sábado

Mientras que mañana sábado, la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada en distintos niveles de troposfera provocarán que nueva vez, el contenido de humedad e inestabilidad aumente sobre el territorio nacional, generando precipitaciones débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.

Las provincias son; La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, entre otras, bajo el nivel de alerta meteorológica.