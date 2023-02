Que ejerza su liderazgo o autoridad

Eduardo Hidalgo,

Presidente de la ADP.-

La suspensión de docencia convocada en Villa Hermosa, La Romana, en protesta por la supuesta intimidación a los docentes de la directora del distrito 5-11, parece parte de un plan para crear alborotos en los planteles. Si no es así, tiene entonces que ejercer su liderazgo o autoridad para evitar las interrupciones.

Presidente de Fenatrano.-

No presentó pruebas, pero su denuncia de que el Gobierno financia corredores privados, en desmedro de la Omsa, debe por lo menos aclararse. El estímulo al sector privado no es lo cuestionable, sino el sacrificio en que incurriría el Estado para beneficiarlo sin justificación alguna. La denuncia no puede quedar en el aire, como si careciera de importancia.

Premio de la Juventud.-

Ingeniera industrial, con estudios en Suecia y Malasia, su formación la ha puesto al servicio de los que buscan orientaciones y apoyo para superarse. Su labor social no ha caído en el vacío. Por la solidaridad que promueve a través de las redes sociales recibió el Premio Nacional de la Juventud.