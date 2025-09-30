Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema de alta presión, generando un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del territorio nacional. Solo se esperan aguaceros aislados en algunas provincias durante horas de la tarde.

De acuerdo con la institución, en la mañana predominarán los cielos despejados en casi todo el país, aunque no se descartan chubascos ampliamente aislados en puntos del litoral caribeño suroeste, producto de la nubosidad arrastrada por el viento.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno podría favorecer incrementos nubosos que generarían aguaceros dispersos y tronadas en provincias como Pedernales, Elías Piña, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y Dajabón. También se prevén lluvias en sectores de la zona costera de Hato Mayor y El Seibo. Estas precipitaciones tenderán a disiparse al anochecer.

En cuanto a las temperaturas, Indomet destacó que se mantendrán elevadas, con máximas entre 32 °C y 34 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C.

Actividad ciclónica en el Atlántico

El organismo meteorológico también ofreció detalles sobre los fenómenos atmosféricos activos en la cuenca atlántica. El huracán Humberto descendió a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, ubicándose a unos 440 kilómetros al oeste de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y ráfagas superiores, desplazándose hacia el nor/noroeste a 28 km/h.

Por su parte, la tormenta tropical Imelda se localiza a unos 270 km al norte de la isla Gran Ábaco, con vientos de 110 km/h y ráfagas más intensas, avanzando hacia el noreste a 11 km/h.

El Indomet precisó que, pese a su actividad, estos sistemas no representan peligro para la República Dominicana.