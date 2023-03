Qué me importan! los numeritos de presunto progreso del país, enumerados por el presidente Luis Abinader. ¡Qué me importa! que en su rendición de cuentas ante el Congreso, el mandatario sostenga que nuestro país ha avanzado.

¡Qué me importa!, si cuando voy al país veo más indigentes y gente pasando hambre y que come solo un vez al día. ¡Qué me importan! las obras infraestructurales que ha inaugurado el mandatario, si tal parece, no se cumple con hacer realidad la consigna de primero la gente.

¡Qué me importa!, cuando todo esto parece una competencia del que se destaque más en obras de relumbrón para engatusar al pueblo y conseguir votos; las necesidades de las gentes son relegadas.

¡Qué me importa! los ademanes y la energía que imprime el mandatario en sus discursos, cuando dice que hemos progresado y que sus obras son verdaderos cambios. ¡Qué carajo me importa! lo que el diga o deje de decir, si ahora tengo más aprensión de ir a vivir, porque no hay seguridad ni calidad de vida.

¡Qué me importa!, si todavía no he visto que los gobiernos han creado las condiciones necesarias para, a los que ahora llaman diáspora, regresen al país. ¿A los gobiernos les conviene que permanezcamos aquí, para fortalecer la economía?

En fin, ¡qué me importa! que, al principio, todos nuestros gobiernos diga que crecen lo macroeconómico y el Producto Interno Bruto (PIB), si hay un grito sostenido: “esto no lo aguanta nadie”. Todavía, en nuestros barrios veo a madres como que, como la mía, en otros tiempos, no encuentran cómo apoyar y ayudar a sus hijos estudiantes.

¡Qué me importa! que algunos incautos y fanáticos como ha sucedido ya, por yo haber recibido una pensión especial como periodista.