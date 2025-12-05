¿Qué pretende Ramón Bueno con su proyecto constitucional?

Ramón Bueno Diputado PRM

Si su proyecto para habilitar a Danilo Medina pretendía algún otro propósito, su partido le acaba de matar el gallo en la funda al advertir que la Constitución no será modificada. Por más sanas que puedan ser sus intenciones confunde su interés en que se modifique la carta magna solo para beneficiar al líder del PLD.

Giovanni Infantino Presidente de la FIFA

El presidente estadounidense Donald Trump desafía a la Fifa al no descartar redadas contra inmigrantes durante el Mundial de Fútbol que se celebrará en ese país, Canadá y México. El malestar por la agresividad del mandatario contra los inmigrantes ha provocado reservas para participar en el certamen en futbolistas, quienes temen verse expuestos.

Puedes leer: Indulto oscurece la lucha de Donald Trump contra el narcotráfico

Ygnacio Pascual Camacho Presidente del TSE

La prontitud con que se fallaron los recursos de partidos y candidatos, la transparencia e imparcialidad que demostró y la institucionalidad que ha impulsado en su gestión, amén de su ecuanimidad, lo hacen merecedor de la ratificación en el cargo que decidió el Consejo Nacional de la Magistratura. Se lo ganó.