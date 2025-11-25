Pedro Brand. – Un presunto delincuente fue abatido por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) tras enfrentar a la policía desde el interior de una vivienda en la comunidad de La Cuaba, donde mantenía secuestradas a dos personas desde hacía varios días.

El enfrentamiento se produjo durante una operación de rescate ejecutada por la Policía Nacional en la que también fueron liberados de manera ilesa los secuestrados, identificados como Nayleny Rossel y Wilmi Contreras de los Santos.

El cuerpo sin vida del presunto secuestrador, conocido solo por el alias «El Flaco Diente», fue trasladado a la morgue del hospital Dr. Vinicio Calventi.

En el lugar del enfrentamiento se ocupó un arma de fuego tipo pistola, que está siendo analizada. La operación, que se desarrolló en la zona rural de Loma Malena, estuvo respaldada por labores de inteligencia y vigilancia encubierta.

Uno de los captores, identificado como Dalgeny de Jesús, de 21 años, logró escapar y es actualmente perseguido por las autoridades.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, sigue profundizando en la investigación para desarticular por completo la banda criminal responsable de este secuestro y otros posibles delitos.

Hasta el momento, no se ha revelado más información sobre las víctimas ni sobre los detalles completos del caso.