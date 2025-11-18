La licencia de Refidomsa abre nuevas oportunidades para la economía

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) está llamada a desempeñar un nuevo papel en la economía con la licencia que le ha otorgado el Ministerio de Industria y Comercio para reexportar derivados del petróleo.

En los países vecinos la Refidomsa tiene un mercado prácticamente cautivo para la venta de los derivados tanto por la cercanía como por la comodidad en las transacciones. Si se tiene la capacidad y se puede aprovechar la posición, manos a la obra.

La iniciativa, que amplía la presencia del país en la región y plantea la entrada de más ingresos a la economía, denota visión en materia de negocio. Se corresponde con la innovación y la sostenibilidad del sector energético. El permiso constituye desde ya el primer punto luminoso de la gestión de Samuel Pereyra al frente de la entidad.