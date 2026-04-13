El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó hoy que se mantienen los niveles de alertas y avisos ante la continuidad de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones, que incluyen la posibilidad de granizadas, son el resultado de la inestabilidad generada por una vaguada en fortalecimiento y el flujo de viento moderado del noreste, factores que inducirán nublados intensos desde la madrugada en gran parte del territorio nacional.

Las provincias bajo vigilancia incluyen a San Pedro de Macorís, Duarte, San Juan, Dajabón, La Romana, La Altagracia, Valverde, La Vega, Santiago y Montecristi. Asimismo, se extienden a Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Independencia, San Cristóbal, Samaná, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Baoruco, Santo Domingo, Hato Mayor y El Seibo, debido al riesgo de inundaciones y ráfagas severas.

Vaguada

En cuanto a las condiciones marítimas, fruto de la vaguada, el organismo recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

Sostuvo que esa advertencia se debe al oleaje anormal y a la reducción de visibilidad provocada por las fuertes lluvias y descargas eléctricas, representando un peligro para la navegación segura en dichas zonas del litoral.

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Para este martes, el pronóstico indica que los efectos de la vaguada persistirán en varios niveles de la troposfera, manteniendo un ambiente propicio para incrementos nubosos desde las horas matutinas. Se esperan aguaceros moderados a fuertes, especialmente hacia las regiones norte, noreste, la llanura oriental, el litoral costero çcaribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar las medidas preventivas de lugar.