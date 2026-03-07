Fiscalía aún no acusa profesora maltrató niña de 2 años en preescolar en Alma Rosa I

Fachada de la sede de la Fiscalía de SDE

La Fiscalía de Santo Domingo Este no había solicitado hasta esta anoche medida de coerción contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, imputada de obligar a una alumna de dos años a tragar sus propios «vómitos«, en un colegio de esa demarcación.

Beltré permanece detenida a la espera de que, a más tardar mañana, pidan medida de coerción o la liberen, puesto que este domingo se cumple el plazo de las 48 horas para ser sometida a la justicia.

El caso se produjo en el colegio infantil “Mi Segundo Hogar”, localizado en el municipio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo.

Dicho caso fue difundido a través de las redes sociales. Las imágenes muestran a la menor siendo lanzada al piso y obligada por la profesora a ingerir su propio vómito, mientras se le coloca encima y le grita: “¡Trágatelo!” en varias ocasiones.

El suceso ha conmocionado al país y es investigado tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio de Educación.

Los propietarios del centro educativo han revelado a los medios de comunicación su indignación por lo ocurrido, así como su preocupación por la exposición del rostro de la niña en el video.

Los abogados del colegio afirman que Matos Beltré está “totalmente arrepentida” y “avergonzada” de lo sucedido.

“Ella admite los hechos y está totalmente arrepentida y avergonzada. Por lo que sabemos, hace poco murió su mejor amiga y ella procede de un hogar disfuncional”, dijo a los medios el letrado Emilio López.

Agente

La Policía suspendió para fines de investigación al agente que el pasado viernes roció con gas pimienta a un grupo de periodistas durante el arresto de la profesora que obligó a una alumna de dos años a tragar sus propios vómitos, en un colegio de Santo Domingo Este.

