La jueza especial de instrucción de la Corte Penal del Distrito Nacional, apoderada de la querella contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, reenvió la audiencia para el próximo martes 7 de abril, con el fin de otorgar a los abogados de la defensa el tiempo necesario para estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por la magistrada Ysis Muñoz.

En tanto, el procurador adjunto y director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho, calificó como “repugnante e intolerable” la acción en la que habría incurrido el fiscal Valdez Alcántara.

De su lado, el abogado defensor de Rodolfo Valentín Medrano afirmó que está convencido de la inocencia de su representado frente a los cargos que le imputa el Ministerio Público.

Asimismo, sostuvo que el órgano acusador incurrió en varios errores procesales, al arrestar al fiscal en flagrante delito, pese a que una jueza de instrucción había emitido previamente una orden para proceder en su contra.

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