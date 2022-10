Santo Domingo.- El nombre de Gabby Arias puede resultar desconocido por las generaciones post 80, y no sería nada extraño que la generación de ese época tampoco relacione su nombre con éxitos musicales que bailó y canto y todavía hoy lo sigue haciendo.

El merenguero dominicano, residente en los Estados Unidos, fue figura preponderante en las agrupaciones de Cuco Valoy, Los Kenton y Zona Roja.

En esas agrupaciones Gabby colocó la etiqueta de éxitos a temas como Deja de llorar, Qué pasará mañana, Te lo pido por favor, Si supieras, Hay algo en ella, Ay! Amor y muchos más.

Tras más de dos décadas radicado en Estados Unidos, el intérprete fue invitado al concierto El Reencuentro celebrado el pasado 16 de julio y luego en el aniversario del programa “Aquí está el merengue”, y en ambos sorprendió con su estilo e interpretación a quienes conocían su voz, pero no su imagen.

“Para mí fue un momento de muchas emociones, porque tenía tiempo que no me presentaba frente a mis compatriotas, además de que muchos se me acercaron para decirme que tengo que volver a la música”, revela el artista a Que Pasa.

Regresa Gabby, la voz detrás de grandes éxitos

Dice que no esperaba la conectividad que se dio entre él y el público, pero en ese momento prendió la chispa que lo motivó a pensar en el regreso.

“No esperaba una reacción así del público, aunque sabía que a la gente le gustaban los temas que popularicé con el señor Cuco Valoy, con Los Kenton y con Zona Roja, pero nunca esperé que la gente los iba a corear de esa manera, que los iba a sentir como sucedió”.

Motivado por aquellos encuentros y las peticiones de profesionales del negocio de la música, Gabby decidió lanzar un tema como preámbulo a su regreso a los escenarios con su propia agrupación.

“El nuevo tema se titula Me mentías, de Witlas Vega, con arreglos de Moisés Sánchez, ganador de Grammy Latino, a quien escogí como punta de lanza por un comentario que me hizo un compadre mío. Estoy trabajando otros temas que formarán parte de mi primera producción discográfica como solista”, revela.

Sobre su retiro de los escenarios, confía que lo hizo porque no encontraba la fórmula para introducirse al nuevo esquema que se le ha dado a la música. “No quería venir con los mismos temas de antes, quería grabar temas nuevos con mi color de voz, con sonidos nuevos, sin alejarme mucho de lo que soy”.

Aunque continuará con la línea romántica que lo ha caracterizado cuando saltó a la fama desde el recordado grupo Los Chamacos al merengue, destaca que en el algún momento hará un tema jocoso, bachata y salsa.

Se abre puerta

Gabby considera que en los actuales momentos se abre una puerta para que la juventud continúe mirando hacia el merengue y destaca el tema Después de la playa grabado por Bad Bunny junto al dominicano Dahián El Apechao y el Despechá, grabado por la cantante española Rosalía.

“Eso es importante, ahora bien, eso es a nivel de calle, de redes, pero no hay una fiesta que no se toque y se baile merengue”, asegura.