El duelo más esperado del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol ha llegado: República Dominicana contra Venezuela, esta noche a las 8:00 p. m., quienes saldrán con la intención de mantenerse inmaculados y así evitar enfrentar a Japón en la próxima ronda.

Se espera un partido a casa llena, donde Eduardo Rodríguez abrirá por los venezolanos, mientras que Sandy Alcántara lo hará por los dominicanos, en busca de guiar a sus equipos al liderato del Pool D.

Estas escuadras se han enfrentado en cinco oportunidades en la historia de la justa mundial de béisbol, donde República Dominicana ha salido victoriosa en cuatro de esos encuentros, pero el último fue ganado por Venezuela, justamente castigando a Alcántara en la pasada edición del Clásico.

El equipo que resulte ganador se medirá el viernes a Corea, en el inicio de los cuartos de final, mientras que el perdedor se enfrentará a Japón el sábado.

Ambos conjuntos, que cuentan con una demoledora ofensiva, llegan a este encuentro como líderes de pitcheo del grupo que se disputa en Miami y además se encuentran en el top cuatro del mejor rendimiento monticular de todo el torneo.

Los venezolanos presentan una efectividad colectiva de 1.33, WHIP de 0.85 y la oposición le batea para .188 en 27 entradas de labor. De su lado, los dominicanos registran promedio de 1.80 carreras limpias permitidas, 0.80 de WHIP y los bateadores contrarios le promedian .176.

El bullpen de la escuadra dirigida por Albert Pujols lleva 14.2 entradas sin permitir libertades durante los tres partidos que se han disputado, en los que han propinado 14 ponches y solo han otorgado 4 boletos. A esos 11 relevistas que han utilizado le batean apenas .102.

Previo al inicio del Clásico, el coach de pitcheo del equipo dominicano, Wellington Cepeda, habló de lo importante que sería mantener a los lanzadores calmados y controlados para que se mantuvieran concentrados y sin ánimos de querer hacer más de lo necesario.

El relevo venezolano registra efectividad de 1.22 y le batean para 0.149 en 18 entradas de labor, en los que ha recetado 14 ponches y ha concedido 4 bases por bolas.

A nivel ofensivo, la República Dominicana se posiciona como el segundo mejor equipo de todo el torneo gracias a su .319 de promedio de bateo, .488 de OBP y Slugging de .692, producto de una combinación de contacto, poder y paciencia en el plato.

Han conectado 29 imparables, 15 extrabases (9 jonrones, 5 dobles y un triple) y han tomado 29 boletos y se han ponchado 13 oportunidades. Este despliegue ofensivo ha llevado a la goma 33 carreras.

De su lado, Venezuela presenta una línea ofensiva de .297/.365/.495, producto de 30 indiscutibles, 10 de ellos de bases múltiples (5 cuadrangulares y 5 tubeyes) y han remolcado 21 carreras. Además han recibido 11 bases por bolas y se han ponchado 15 veces.

Un aspecto a resaltar para ambas novenas es la buena defensa que han jugado, lo que ha ayudado bastante en la prevención de carreras y será un factor determinante en sus aspiraciones de evadir al monstruo de oriente, Japón.