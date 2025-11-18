Reconocimiento internacional: República Dominicana destaca para inversiones

El Adam Smith Center for Economic, de la Universidad de Florida, reconoce a República Dominicana como el país más estable, confiable y atractivo de América Latina para las inversiones. Tratándose de un centro de una de las academias más reputadas de la región en estudios de gobernanza, economía y políticas públicas, la colocación del país en primer lugar en credibilidad institucional tiene una trascendencia extraordinaria.

Ahora mismo la región pasa por momentos muy complejos como resultado del entorno internacional, pero en gran medida también de conflictos internos. El centro sustenta su valoración de factores que han ponderado organismos internacionales, como el clima político, la consistencia de la macroeconomía y la estabilidad social.

Si la evaluación apuntala la imagen del país, también hay que decir lo mismo del reconocimiento al Gobierno en la lucha contra el narcotráfico de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Aunque se cuestione la política del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en la región, sobre todo los ataques militares a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, es importante que se valore la determinación del presidente Luis Abinader contra el tráfico de drogas.

Los cuantiosos decomisos y las detenciones y extradiciones de sospechosos, sin reparar en consideraciones políticas o económicas, son una valiosa muestra de esa lucha que reconoce la DEA. Y que redundan en beneficio de la imagen del país.