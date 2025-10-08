Repùblica Dominicana incluida entre los países con más visas rechazadas por EE.UU.



Santo Domingo.– La República Dominicana figura entre las cinco naciones de América Latina con mayor tasa de rechazo en las solicitudes de visa de tipo B1/B2 (turismo y negocios) para ingresar a Estados Unidos, según un informe publicado por el Departamento de Estado correspondiente al año 2024.

De acuerdo con el reporte oficial, el 43.38 % de los solicitantes dominicanos fueron rechazados por las autoridades consulares estadounidenses. La cifra coloca al país solo por debajo de Nicaragua (58.71 %), Cuba (53.35 %), El Salvador (52.65 %) y Haití (47.35 %) en cuanto a mayor proporción de solicitudes denegadas en la región.

Otras naciones latinoamericanas también enfrentan altos niveles de rechazo, como Honduras (42.61 %), Venezuela (37.40 %), Ecuador (36.99 %) y Guatemala (30.84 %).

En contraste, países del Cono Sur como Uruguay (2.63 %), Argentina (8.9 %) y Brasil (15.48 %) mantienen índices considerablemente más bajos, lo que refleja una percepción distinta por parte del sistema migratorio estadounidense.



Este pago funcionará como una especie de «depósito de cumplimiento«. Si el visitante respeta todas las condiciones de su visado como no prolongar su estadía, no trabajar ilegalmente y no violar ninguna disposición migratoria podrá recuperar el monto una vez finalizado su viaje.

A partir de 2026, esta tarifa será ajustada anualmente de acuerdo con los niveles de inflación, como parte de una estrategia para reforzar los mecanismos de control migratorio y reducir el número de personas que permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado.



