Santo Domingo. — Los restos del comunicador Carlos Batista Matos serán expuestos a partir de este martes en la Funeraria Blandino, donde se desarrollarán las honras fúnebres según el cronograma establecido por sus familiares.

El velatorio iniciará este martes 14 de abril a las 5:00 de la tarde, mientras que la capilla ardiente permanecerá abierta el miércoles 15 de abril desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Quizas te interese: Figuras reaccionan con dolor a muerte de Carlos Batista Matos

Las actividades fúnebres continuarán el jueves 16 de abril con una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana, seguida del acto de honras fúnebres a las 11:00 de la mañana. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, se realizará el traslado hacia el lugar de sepultura.

Carlos Batista desarrolló una amplia trayectoria en los medios de comunicación, destacándose en la televisión y el periodismo en República Dominicana, donde participó en diversos espacios informativos y de entretenimiento.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.