No se ha hecho esperar el revuelo causado por el reconocimiento de la JCE al partido “Esperanza Democrática”, que lidera un nieto del ajusticiado dictador Rafael Trujillo Molina.

Hijos de los héroes del 30 mayo de 1961 han calificado como una “vagabundería” la decisión de la JCE, en tanto que el diputado José Horacio Rodríguez declaró que se trató de un duro golpe a las víctimas de la dictadura.

Nadie ha reparado en si el reconocimiento al partido que preside Ramfis Domínguez Trujillo cumple o no con los requisitos que establece la ley.

De no cumplir no hay más que elevar un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Y si cumple no hay más que aceptar la realidad.

Es lamentable reconocer que si no ha habido sanciones por los horrendos crímenes cometidos en la dictadura de Trujillo se ha debido a las complicidades de los gobiernos que se han sucedido.