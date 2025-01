El presidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas (CUE), ha hecho una oferta que no deberían rehusar los casi 800 mil clientes que no pagan por el servicio eléctrico, que consiste en no cobrarles la fianza ni la primera factura si durante los próximos seis meses regularizan su situación.

Celso Marranzini también presentó la otra cara de la moneda al advertir que quienes rehúsen normalizar su situación ante las distribuidoras de electricidad “se les aplicarán las políticas de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico”, que dijo “van a ser extremadamente duras”.

Al comparecer como invitado al almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto a otros funcionarios, Marranzini dibujó un cuadro sobre la situación financiera y operativa de las Distribuidoras de Electricidad, muy parecido a un rompecabezas o a un crucigrama de difícil abordaje.

Dijo que su gestión aplica una serie de medidas que a su juicio debieron tomarse hace algún tiempo, que ahora forman parte de una estrategia para reducir en los próximos tres años las pérdidas de energía y el costo de su adquisición para las distribuidoras.

Fue aquí cuando Marranzini reveló que las transferencias desde el Gobierno para conjurar el déficit del sector eléctrico ascendieron en 2024 a US$1,500 millones y US$4,778 millones desde 2021, lo que seguramente obliga a las Ede a promover tentadoras ofertas para que clientes irregulares paguen por la energía consumida.

La aplicación del sistema de control de abastecimiento, que se ejecuta en aquellos circuitos con pérdidas por encima del 20 %, donde se programan apagones de hasta cuatro horas, es otra parte difícil de ese rompecabezas eléctrico porque penaliza también a los clientes que pagan por el servicio,

Se resalta lo revelado por el presidente del Consejo de las Ede, de que en 2024 se instalaron 635,439 medidores, 30 transformadores y 28 subestaciones fueron impactadas, con una inversión global de RD$2,113 millones y más de 900 mil usuarios beneficiados.

Ojalá que Marranzini pueda poner fin al programa de apagones en circuitos con pérdidas, que los usuarios fraudulentos se acojan a su tentadora oferta y que sobre todo que se reduzcan las pérdidas operativas que sufren Edeeste (54.7 %), Edesur (30.7 %) y Edenorte (25.5 %). Un rompecabezas.