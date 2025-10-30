Romy Ram anuncia lanzamiento de «Cristofobia»

El rapero cristiano Romy Ram, pionero del hip-hop cristiano latinoamericano, anunció el lanzamiento de “Cristofobia”, para el próximo viernes 31 de octubre, un single explosivo que confronta directamente la agenda progresista en temas de género, aborto y adoctrinamiento infantil.

Coincidiendo con el Día de la Reforma Protestante que conmemora las 95 Tesis de Martín Lutero en 1517–, revela que este lanzamiento no es casual: “Cristofobia” se presenta como un manifiesto moderno de reforma, defendiendo la fe cristiana tradicional contra lo que el artista ve como un asedio cultural contemporáneo, similar a cómo Lutero desafió las prácticas de su época. Dijo.

“Cristofobia”, una canción que no solo desafía las normas culturales modernas, sino que declara una guerra abierta, con un flow agresivo esta obra musical se posiciona como un himno de resistencia conservadora, mezclando teología, crítica social y toques de violencia metafórica.

Desde la primera línea, Romy dispara fuego puro:

“Sí, soy cristiano, no lo niego.

Aquí no hay miedo.

Vengo con fuego.”

No hay filtros. No hay miedo. No hay neutralidad.

Cada verso es un golpe directo a la mentira, un llamado a despertar en medio del caos moral del siglo XXI.

“Mi discurso no es de odio, pero odio que quieran sexualizarlo todo para doblegarnos y hacer que pensemos a su modo.” Asegura.