Uno de los armadores más explosivos del baloncesto dominicano tendrá su espacio en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El nombre de Winston Royal fue uno de los más sonoros en la década de los 80s en el baloncesto local.

Su juego rápido y gran ritmo anotador, cautivaron a miles de fanáticos que se identificaron con su persona, en el basket distrital y en la selección nacional de baloncesto.

Fue el primero en ser confirmado a la inmortalidad rumbo al 60 Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. A continuación un resumen de su destacada trayectoria.

Royal, un miembro de la selección nacional en los primeros años dorados del baloncesto dominicano en competiciones internacionales, será exaltado el domingo 15 de noviembre, en un ceremonial que excederá el límite normal de elegidos cada año, ya que incluirá la elección de deportistas que brillaron hasta la década de 1990.

Valoración de Dionisio

“Por tratarse un ceremonial especial al arribar a la edición número 60, el Comité Permanente ha convenido elegir algunos deportistas cuyas ejecutorias como atletas y propulsores desde los 90’s hacia atrás, sirvieron para elevar el deporte nacional y dieron gloria al país en eventos internacionales”, reconoció el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.

Agregó que: “Precisamente, Winston Royal es uno de esos grandes atletas del pasado a los que se busca reconocer sus trayectorias deportivas”.

Winston Edmundo Royal Rodríguez, nacido en San Pedro de Macorís el 23 de agosto de 1957, además de la selección nacional, en el baloncesto superior capitalino mostró su enorme talento como miembro de los clubes Naco y Mauricio Báez.

Winston Edmundo Royal Rodríguez será exaltado como Inmortal del Deporte Dominicano en el 60 Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, pautado para el 15 de noviembre de 2026.

En efecto, fue uno de los pioneros llamados ‘dominican york’ en el basket superior del Distrito Nacional, al debutar con Naco el 20 de junio de 1976 en un partido contra San Carlos, siendo uno de los héroes en la victoria de su tropa 79-72.

Hizo su debut con la selección nacional anotando 18 puntos en la primera victoria (90-88) de República Dominicana sobre Estados Unidos en un torneo internacional, durante el Primer Campeonato Panamericano Juvenil de 1976 celebrado en Brasil.

De Royals, cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía siete años, se afirma que era el único jugador nativo que podía terminar un contraataque con un tiro exterior.

En el basket universitario de Estados Unidos vio acción entre 1975 y 1980 con los Great Danes. Es séptimo de por vida en asistencias con un total de 362 en 89 para un promedio de 4.1

En la temporada de 1976-77 tuvo un porcentaje de 89.9 por ciento en lances libres (71 de 79), marca que se mantiene como la más elevada en una estación para ese centro de estudios.

Con la selección

Winston Royal, hizo su debut con el equipo criollo se produjo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Medellín, Colombia en 1978.

En un torneo lleno de combinados de calidad, los dominicanos se alzaron con la medalla de bronce, a pesar de la ausencia de varios estelares y las lesiones que afectaron a otros.

Su segunda experiencia con el uniforme tricolor se presentó en el Campeonato Mundial efectuado en Manila, Filipinas en ese mismo año.

Royal encestó 11 puntos contra Australia, 10 frente a Checoslovaquia, 16 contra Corea del Sur y 24 ante China. Terminó con una media de 11 puntos por partido en siete encuentros.

El Centrobasket de 1981, en San Juan, Puerto Rico, fue la siguiente parada de Winston en el equipo nacional que en esa oportunidad quedó en el quinto lugar con marca de 4-3.

Sus mejores presentaciones fueron contra Islas Vírgenes con 18 puntos en una victoria 113-98 y frente a Cuba con 14 tantos en otro triunfo, 88-86.

Los Centroamericanos de 1982 (La Habana), Panamericanos de 1983 (Caracas) y el Premundial de 1984 (Brasil) fueron las últimas presentaciones de Royal con el equipo nacional.

Basket distrital

En el torneo superior distrital vio acción en 12 temporadas entre 1976 y 1987, las primeras 10 con el equipo del club Naco y las últimas dos (1986, 1987) con Mauricio Báez.

Promedió 12.6 puntos por partido en 165 encuentros con un 45 por ciento de efectividad en lances de campo y un 83 por ciento de tiros libres.

¡Enhorabuena por Winston Royal! Un grande que abraza la inmortalidad del deporte.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.