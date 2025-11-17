El alero de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (derecha), conversa con su compañero Julian Champagnie (30) durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Sacramento Kings en San Antonio, el domingo 16 de noviembre de 2025. (Foto AP/Eric Gay)

Victor Wembanyama se perderá al menos las próximas dos o tres semanas, después de que una resonancia magnética confirmara que el pívot del San Antonio Star sufre una distensión en la pantorrilla izquierda, según informó el lunes una persona familiarizada con el diagnóstico.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el equipo no reveló detalles sobre el cronograma.

Según la fuente, el plan de trabajo consiste en evaluar a Wembanyama después de ese período y luego se definirá un calendario para su regreso a la competición.

Wembanyama se sometió a la resonancia magnética el domingo, cuando no participó en la victoria de San Antonio contra los Sacramento Kings.

Se lesionó el viernes contra los Golden State Warriors. Anotó 26 puntos, capturó 12 rebotes, dio cuatro asistencias y realizó tres bloqueos en la derrota por 109-108 .

Wembanyama promedia 26,2 puntos, 12,9 rebotes, 4,0 asistencias y lidera la liga con 3,58 bloqueos por partido.

San Antonio ha tenido su mejor inicio en una década con un récord de 8-4, incluyendo un inicio récord de franquicia de 5-0.

Wembanyama solo pudo jugar 46 partidos la temporada pasada tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda. Se sometió a una cirugía para eliminar el coágulo y no se esperan secuelas a largo plazo.