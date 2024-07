San Rafael, un balneario distintivo de Barahona

6 de 7 |

Paraíso, Barahona. -“San Rafael, pasando por Paraíso, donde todo el mundo se enamora de este país”, así reza el estribillo de un merengue del maestro Rafael Solano, en el que describe la bella de la provincia de Barahona y, el río San Rafael, es un ejemplo de esa hermosura.

Ubicado al borde de la carretera, el balneario San Rafael es sin lugar a dudas un sitio impresionante, a donde acuden gente de dota parte del país en excursiones, paseos familiares y de todo tipo.

Pertenece al municipio de Paraíso, Barahona al suroeste dominicano, y está a tan solo 25 kilómetros, unos 30 o 40 minutos por carretera, desde el centro de esa ciudad.

También te puede interesar:

Es bueno aclarar que también está playa San Rafael, es el mismo sitio, pero se divide en dos: está el área donde se junta el río con la playa y el otro espacio donde comienza el afluente, en el que nos centramos en este recorrido.

El lugar

Esta parte del balneario está compuesta por cascadas que a su vez forman varias piscinas naturales, desciendo de una imponente montaña verde cuan si fueran una sábana blanca como el algodón.

Sus aguas son claras y bastantes frías, ideal para tiempo de calor, algo que casi siempre tenemos en el país, por lo que este espacio se puede visitar todo el año.

Aunque no hay datos precisos sobre su tamaño, este río es relativamente corto, un poco más largo que Los Patos, que veremos en la siente entrega, tampoco es muy ancho ni profundo, aunque siempre hay que estar alerta con los niños.

Aunque no hay datos precisos sobre su tamaño, este río es relativamente corto, un poco más largo que Los Patos . / Danybell Adames

El paisaje de esta zona es impresionantemente hermoso, el verde azul del mar se mezcla con el verdor de la cierra y forman un contraste de exuberante belleza, digno de admirar.

Esto hace del trayecto desde la ciudad de Barahona todo un deleite, debido a que la carretera bordea toda la costa de la llamada Perla del sur.

Comodidades

Puesto que esta parte del balneario está en una montaña, el espacio no es tan plano, y esto hace que el terreno sea un poco accidentado.

El periodista Lázaro Medina (d) conversa con Misael, junto a Renato y Adriano, visitantes desde Santo Domingo en caravana de moto. / Danybell Adames

En este lugar hay un negocio donde se vende de todo un poco, es una especie de terraza bar, con gazebos que rodean el balneario. Además en sus alrededores puedes encontrar vendedores de coco, aguacate y otros frutos.

Algo que puede ser hasta cierto punto un problema, es el tema de los parqueos, ya que no hay bastante espacio en su entorno.

Los pocos parqueos que hay son insuficientes para el número de visitantes que acude, esto obliga a las personas a estacionarse a orillas de la carretera y como es una cuesta, puede ser peligroso.

Río y playa

Aunque en nuestra visita no nos enfocamos en esta área, es sin embargo a donde más personas acuden, debido a que es mucho más espaciosa, y obviamente, porque además del agua dulce, tienen la salada al lado y pueden disfrutar de ambas.

El paisaje de esta zona es impresionantemente hermoso, el verde azul del mar se mezcla con el verdor de la cierra y forman un contraste de exuberante belleza, / Danybell Adames

Aquí el río está organizado en charcos redondeados a orillas de la playa, bajo cocoteros y una verde vegetación que llena de sombra el lugar para el disfrute de los visitantes.

Lo bueno de este espacio es que hay opciones para todos, ya que, además de los negocios, a quienes no les gusta el agua dulce puede optar por disfrutar de la belleza de la salada, pero ojo, cuidado con las olas, pues en esta playa son muy fuertes, por lo que hay que tener sumo cuidado, especialmente con los niños.

La carretera

El trayecto hasta este balneario no es incómodo, la carretera está en perfectas condiciones, salvo algunos puntos donde se están haciendo algunas ampliaciones, hay que recordar que esta carretera es la que conduce a la provincia de Pedernales y está siendo sometida a una ampliación.

El trayecto hasta este balneario no es incómodo, la carretera está en perfectas condiciones, salvo algunos puntos . / Danybell Adames

Cualquier vehículo en buenas condiciones se puede utilizar para hacer el recorrido, que como dije más arriba, es de unos 35 minutos desde el centro de Barahona y de 3 a 4 horas desde Santo Domingo, unos 200 kilómetros.

Provincia bendecida

Sin lugar a dudas que la provincia de Barahona es un territorio bendecido, no en vano la apodan La Perla del sur, y es que sus playas, montañas, ríos y demás recursos naturales, la hacen perfecta para el turismo en sentido general.

El río San Rafael es uno de los balnearios más populares de la provincia Barahona y visitado de todo el país. / Danybell Adames

Si aún no conoces el balneario San Rafael, no dejes que te cuenten a cerca de su belleza sinigual, visita y disfruta de este espacio, estoy seguro que no te arrepentirás.