El caso Senasa ha generado un abanico de opiniones que van desde un supuesto plan para privatizar la aseguradora estatal hasta un alegado interés en encubrir la magnitud y a los responsables del escándalo de corrupción.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha garantizado que sobre las operaciones ilícitas se conocerá toda la verdad. En tanto se clama para que no quede ni siquiera un pelo en el aire ya que el PLD ha levantado la voz contra la eventual inclusión en el fraude de gente de su partido.

Senasa anunció que destinará 50 millones de pesos en una auditoría externa que abarcará desde 2018 hasta 2024. En la anomalía se mencionan a ex y actuales funcionarios, farmacias, médicos y hasta al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, por alegada omisión. La esperanza es que salga a flote toda la verdad.