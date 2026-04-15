Con la costosa experiencia que se ha tenido sobre el impacto del sargazo en la generación eléctrica, la pesca, el turismo y otros sectores es incomiable que las autoridades contemplen desde temprano enfrentar los efectos de esa macroalga con medidas pertinentes.

Los encuentros promovidos por el Gabinete de Lucha contra el Sargazo con generadores de electricidad son un paso importante para contrarrestar los daños que en el pasado la macroalga causó en el sistema.

La población sufrió tediosos apagones que las autoridades atribuyeron al efecto del sargazo. Playas y ríos como el Ozama también fueron cubiertos por el sargazo que en determinadas épocas del año se propaga por el Caribe.

Puedes leer: ¡Milagro en medio de la tormenta! La angustia de Leo Corporán

En un saludable gesto las autoridades y los generadores de electricidad han decidido con tiempo adoptar las prevenciones de lugar para por lo menos paliar el efecto. Tan costosa y dañina es la propagación de la planta en las costas del Caribe que el problema ha sido abordado en cumbres internacionales.

Si es lo aconsejable, las medidas que se necesiten para enfrentar los efectos del sargazo tienen que adoptarse para evitar males mayores.