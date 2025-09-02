Santo Domingo.- La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (Ahsd) celebrará del 10 al 12 de septiembre su quinta edición de la feria “SDQ MICE 2025”, el principal encuentro especializado en turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones del país, en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, con actividades complementarias en diferentes escenarios de la ciudad.

Este año, el evento contará con un acuerdo de colaboración con la Professional Convention Management Association (Pcma), la mayor red internacional de especialistas de la industria de reuniones, según una alianza de la Asociación de Hoteles y el Clúster Turístico de Santo Domingo para impulsar a la Capital en una posición de visibilidad mundial, facilitando el acceso a formación, innovación y contactos globales, informó Yudit García, presidenta de la Ahsd.

Destacó que el Ministerio de Turismo (Mitur) es parte integral de esta iniciativa, como patrocinador principal y aliado estratégico, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del turismo de reuniones como vía de diversificación y sostenibilidad del destino.

La presidenta de AHSD manifestó que la coordinación técnica y el diseño del programa cuenta con la experiencia de Elizabeth Tovar, presidenta de la empresa Turenlaces y reconocida líder regional en la organización de congresos y eventos.

De su lado, Fabeth Martínez, directora ejecutiva de la AHSD y CTSD, precisó que “el programa académico de esta edición ha sido cuidadosamente diseñado para fomentar la oferta de la ciudad y potenciar la profesionalización de todos los actores que intervienen en la industria de reuniones”.

Resaltó que “Sdq Mice” se ha consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje que involucra a toda la cadena de valor del sector, integrando hoteleros, organizadores profesionales de congresos, operadores receptivos, proveedores de servicios, estudiantes y autoridades.

Por último, la directora ejecutiva de la Ahsd enfatizó que un ecosistema de colaboración que es la base para seguir posicionando a Santo Domingo como capital de negocios y eventos del Caribe.

Un programa académico muy especializado

La agenda del “Sdq Mice 2025” combina formación, innovación y negocios con expertos internacionales, entre ellas el incluyen el curso “Industria de Reuniones 360”, impartido por Eduardo Yarto, avalado por Pcma y con certificación Cmp; y la conferencia “Conexiones Estratégicas”, a cargo de Derrick Johnson, director de programación de Eventos de Shrm.

Además, el panel “Marketing de Destino: El modelo de Santo Domingo para un éxito sostenible en eventos”, con la consultora Brenda Balmares; y la sesión “¿Cómo convertir Datos en Emoción?: El poder del Customer Experience en el diseño de eventos”, por Daniela Caballero, consultora de eventos de negocio en la industria farmacéutica.

También, se realizará la conferencia “Inteligencia artificial y las herramientas del futuro”, con Jesús Martínez, Ceo de la empresa ëventum meetings; y Keynote “Gestionar o Enamorar: Liderazgo empático para crear nuevas formas de trabajo”, a cargo de Juan Fernando Dávila, Ceo de The Line Group.

En paralelo, se realizará el Business Workshop Sdq Mice, que reunirá a los suplidores locales como hoteleros, Operadores Profesionales de Congresos (Opc), Companias de turismo receptivo (Dmc) y líneas aéreas, con los compradores internacionales (Hosted buyers), en ruedas de negocios B2B, con agendas de reuniones preestablecidas. Se han diseñado espacios ideales para fomentar el networking y las relaciones profesionales entre participantes.

El programa incluye Future Leaders Mice y cadena de valor. En esta edición, continuará fomentando la integración a través de la educación y la experiencia, para lo cual tenemos un programa para Future Leaders, estudiantes universitarios, jóvenes talentos que se están formando para integrarse a la industria de reuniones, creando un espacio de aprendizaje e interacción con expertos internacionales.

Sdq Mice, es una plataforma diseñada para conectar, generar sinergias y oportunidades de negocio, pero a la vez para potenciar el destino, a través de los atractivos culturales, históricos, gastronómicos y de servicios. Fomenta la autenticidad y valores que nos diferencian, es por ello, que incluye un programa de accesibilidad, así como un espacio cultural con música, gastronomía, baile, artesanía, a través del Turizoneando, coordinado por el Clúster Turístico de Santo Domingo y el Mitur.

Experiencias en destino

El evento cuenta con un programa de familiarización con el destino, a través de varias actividades destinadas a combinar espacios con experiencias en diferentes áreas de la ciudad, entre ellos un recorrido por la Zona Colonial que estará coordinado por el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de Ciudad Colonial (Pidtucc).

Entre las actividades de familiarización y corte social, tendrán lugar en los hoteles Crowne Plaza Santo Domingo, Kimpton Las Mercedes, Embassy Suites by Hilton y Real Intercontinental. Concluye con un post-tour al hotel Dreams Cap Cana, para los compradores internacionales, como parte de la estrategia de promoción integral del destino.